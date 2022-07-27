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    Dinamo Kiev'in golü sonrası Fenerbahçe taraftarından 'Vladimir Putin' tezahüratı

    Dinamo Kiev'in golü sonrası Fenerbahçe taraftarından 'Vladimir Putin' tezahüratı

    Fenerbahçe taraftarı, Ukrayna Takımı Dinamo Kiev'in ilk golünü atan Buyalski'nin tribünlere yaptığı hareket sonrası Putin tezahüratları söyledi.
    • 27.07.2022 - 22:47
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 22:50
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    Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşılaştı.

    90 dakikanın yetmediği maçta Fenerbahçe, rakibi Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

    'Putin' sloganları atıldı

    Maç sırasında Ukrayna Takımı Dinamo Kiev’in ilk golünü atan Buyalski'nin tribünlere yaptığı hareket sonrası, taraftartan ilginç bir tepki geldi.

    Fenerbahçeli taraftarlar, "Vladimir Putin oley" şeklinde sloganlar attı.

    Dinamo Kiev'in golü sonrası Fenerbahçe taraftarından 'Vladimir Putin' tezahüratı VİDEO

    Dinamo Kiev in golü sonrası Fenerbahçe taraftarından Vladimir Putin tezahüratı #1


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