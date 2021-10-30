Djaniny: Bütün hafta bu an için çalışıyoruz

Djaniny: Bütün hafta bu an için çalışıyoruz

Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan ilk golün sahibi Djaniny, "O anda takımın özgüvene ihtiyacı vardı ve gol önemliydi" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Trabzonspor sahasında ağırladığı Rizespor'u 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

"O ANDA TAKIMIN ÖZGÜVENE İHTİYACI VARDI"

Karşılaşma sonrası bordo mavili ekibin ilk golünü atan Djaniny, "Sürekli hareket halinde olmayı seven bir futbolcuyum, sabit kalmayı sevmiyorum. Gol önemliydi bütün hafta boyunca bu an için çalışıyoruz. O anda takımın özgüvene ihtiyacı vardı ve gol önemliydi" dedi.

"ANTREMANLARDA PENALTI ÇALIŞIYORUZ"

Penaltılara önem verdiğini belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Antremanlarda penaltı çalışıyoruz, ben çalışıyorum, Bakasetas çalışıyor. Çalışarak atıyoruz tabi ki" diye konuştu.