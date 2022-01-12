Galatasaray'ın teknik direktörlük konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ayrılığının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştıklarını açıklamıştı.

İspanyol teknik adamı taşıyan uçak TSİ 20.15'te İspanya'nın Barcelona kentinden havalandı. Türk Hava Yolları'na ait uçak, saat 23.50 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

"GALATASARAY'LA GÖRÜŞÜYORDUM VE ŞİMDİ İSTANBUL'DAYIM"

59 yaşındaki teknik adam, "Uzun zamandan beri Galatasaray ile görüşüyordum ve şimdi İstanbul'dayım." diyerek kendisini bekleyen yöneticilerle birlikte araçla alandan ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün, Domenec Torrent'i önümüzdeki saatlerde yeni teknik direktör olarak resmen açıklaması bekleniyor.

Domenec Torrent, İstanbul'a geldi VİDEO