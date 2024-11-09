Dortmund'un deplasmanda yüzü gülmüyor

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Almanya Bundesliga 10. hafta maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz ile karşılaştı.

MEWA Arena'da oynanan maçı Mainz 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Jae-Sung, 45+3. dakikada Jonathan Burkardt ve 54. dakikada Paul Nebel kaydetti. Dortmund'un tek golünü 40. dakikada penaltıdan Sehrou Guirassy attı.

5.DEPLASMAN MAÇINI DA KAZANAMADI

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Dortmund, bu sezon çıktığı 5. deplasman maçını da kazanamadı. Sarı siyahlı ekip 5 maçta sadece 1 beraberlik alabildi.

Bo Henriksen'in takımı Mainz ise ligde 3 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Alınan bu sonucun ardından Mainz puanını 13'e çıkardı. Borussia Dortmund ise 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Freiburg ile karşılaşacak. Mainz ise Holstein Kiel ile oynayacak.