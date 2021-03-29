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    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları belli oldu.
    • AA
    • 29.03.2021 - 05:56
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    Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, TSİ 21.45'da oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi.

    Öne çıkan maçlarda, J Grubu'nda Almanya, deplasmanda Romanya'yı 17. dakikada Gnabry'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

    C Grubu'nda İtalya, konuk olduğu Bulgaristan'ı 43. dakikada penaltıdan Belotti ve 83. dakikada Locatelli'nin fileleri havalandırmasıyla 2-0 yendi.

    İSVEÇ KOSOVA'YI 3 GOLLE GEÇTİ

    B Grubu'nda İsveç, 12. dakikada Augustinsson, 35. dakikada Isak ve 70. dakika penaltıdan Sebastian Larsson'un ağları sarsmasıyla Kosova deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #1

    LEWANDOWSKİ 2 GOL ATTI

    I Grubu'nda Polonya ise yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin iki gol attığı maçta konuk ettiği Andorra'yı 3-0'la geçti. Polonya'nın diğer golünü, Swiderski kaydetti.

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #2

    GECENİN SONUÇLARI

    TSİ 21.45'da sona eren maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    Kosova-İsveç: 0-3

    Bulgaristan-İtalya: 0-2

    İsviçre-Litvanya: 1-0

    Ukrayna-Finlandiya: 1-1

    İsrail-İskoçya: 1-1

    Avusturya-Faroe Adaları: 3-1

    San Marino-Macaristan: 0-3

    Polonya-Andorra: 3-0

    Kuzey Makedonya-Lihtenştayn: 5-0

    Romanya-Almanya: 0-1

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #3

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