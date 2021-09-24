Euro
10.3681
0.57%
Dolar
8.8472
0.97%
Altın
496.99
1.24%
Borsa
1.385
-1.2%
Bitcoin
373.956
-4.08%
EXEN Coin
22.06
-3.58%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Karışık Milli Takımımız bronz madalya kazandı

    Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
    • DHA
    • 24.09.2021 - 20:32
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 21:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Karışık Milli Takımımız bronz madalya kazandı

    Milli okçularımız bir başarıya daha imza attı.

    2021 yılının son açık hava etkinliği olan ve Dünya Okçuluk Federasyonu Açık Hava Finalleri öncesi tüm dünyadan gelen sporcuların kıyasıya ter döktüğü turnuvada Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalya maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

    JAPONYA'YI 6-2 YENDİLER

    2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden ikili Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Takaharu Furukawa ve Miki Nakamura’dan oluşan Japon Karışık Takımı’na karşı setlerde 6-2'lik üstünlük sağlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

    Dünya Okçuluk Şampiyonası nda Klasik Yay Karışık Milli Takımımız bronz madalya kazandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir