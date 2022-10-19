Dünya Şampiyonu Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt

43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 'Dünya Şampiyonu' olan milli sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan, kürsüye çıkarak ülkelerinin bayrağını açan Kazak sporculara Türk bayrağıyla cevap verdi.

43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, 14-23 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi.

Şampiyonadaki 21 yaş altı klasmanda mücadele eden milli sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan, 'Dünya Şampiyonu' oldu.

Madalya töreni ise adeta şampiyonaya damga vurdu.

Kazak sporcuların bayrak savaşı

Çağlıyan’dan önce podyuma ikinci ve üçüncü çıktı.

Her ikisi de Kazak olan sporcular, kendi ülkelerinin bayraklarını açtı.

Daha sonra Dünya Şampiyonu olan Derya Ceren Çağlıyan, anons edildi.

Podyumda nezaketsiz davranış

Podyuma çıkan Derya, olması gerektiği gibi Türk bayrağını, Kazakistan bayrağının önüne koydu.

Ancak Kazak sporculardan biri, bu duruma sinirlendi ve elindeki bayrağı öne almaya çalıştı.

Dünya Şampiyonu Derya'dan Kazak sporculara bayrak yanıtı VİDEO

Derya, olması gerekeni yaptı

Milli sporcumuz Derya da nezaketsiz bu davranışa sessiz kalmayarak Türk bayrağını yeniden öne aldı.

Kısa süreli bir gerginliğin ardından Kazak sporcular, kendi bayraklarını omuzlarına alarak töreni tamamladı.

Kazakistan takımı özür diledi

Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, gündem olan bayrak savaşı için özür diledi.

Asainov, “Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz.” dedi.