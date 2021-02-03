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- 1 milyon takipçiye ulaşan Talisca 67 bin TL bağış yaptı
1 milyon takipçiye ulaşan Talisca 67 bin TL bağış yaptı
Anderson Talisca, Instagram'da 1 milyon takipçiye ulaşınca Brezilya’da kanser tedavisi yapan Aristides Maltez Hastanesi’ne 50 bin Brezilya reali (67 bin TL) bağışladı.
- Haber Merkezi
- 03.02.2021 - 11:49
Kariyerini Çin'in Guangzhou Evergrande takımında sürdüren Anderson Talisca, ülkesindeki bir hastaneye para bağışında bulundu.
50 BİN BREZİLYA REALİ
Brezilya’nın Bahia bölgesinde kanser tedavisi yapan Aristides Maltez Hastanesi’ne 50 bin Brezilya reali (67 bin TL) bağışlayan Talisca, 1 milyon takipçiye ulaştığı için bu yönde bir harekette bulunduğunu söyledi.
Hastaneden yapılan açıklamada futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür edildi.