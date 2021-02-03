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1 milyon takipçiye ulaşan Talisca 67 bin TL bağış yaptı

1 milyon takipçiye ulaşan Talisca 67 bin TL bağış yaptı

Anderson Talisca, Instagram'da 1 milyon takipçiye ulaşınca Brezilya’da kanser tedavisi yapan Aristides Maltez Hastanesi’ne 50 bin Brezilya reali (67 bin TL) bağışladı.