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    1 milyon takipçiye ulaşan Talisca 67 bin TL bağış yaptı

    Anderson Talisca, Instagram'da 1 milyon takipçiye ulaşınca Brezilya’da kanser tedavisi yapan Aristides Maltez Hastanesi’ne 50 bin Brezilya reali (67 bin TL) bağışladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 11:49
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    1 milyon takipçiye ulaşan Talisca 67 bin TL bağış yaptı

    Kariyerini Çin'in Guangzhou Evergrande takımında sürdüren Anderson Talisca, ülkesindeki bir hastaneye para bağışında bulundu.

    1 milyon takipçiye ulaşan Talisca 67 bin TL bağış yaptı #1

    50 BİN BREZİLYA REALİ

    Brezilya’nın Bahia bölgesinde kanser tedavisi yapan Aristides Maltez Hastanesi’ne 50 bin Brezilya reali (67 bin TL) bağışlayan Talisca, 1 milyon takipçiye ulaştığı için bu yönde bir harekette bulunduğunu söyledi.

    Hastaneden yapılan açıklamada futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür edildi.

    1 milyon takipçiye ulaşan Talisca 67 bin TL bağış yaptı #2

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