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    10 yıldır takım çalıştırmayan Domenech, Nantes'ın yeni teknik direktörü oldu

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes, teknik direktörlük görevine Raymond Domenech'i getirdi.
    • AA
    • 27.12.2020 - 06:20
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    10 yıldır takım çalıştırmayan Domenech, Nantes'ın yeni teknik direktörü oldu

    Ligue 1'de mücadele eden Nantes Kulübü'nün yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Fransız teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    6 YIL FRANSIZ MİLLİ TAKIMINI ÇALIŞTIRDI

    Katal asıllı Domenech, son olarak 2004-2010 yılları arasında Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

    10 yıldır takım çalıştırmayan Domenech, Nantes ın yeni teknik direktörü oldu #1

    ÇALIŞTIRDIĞI KULÜPLER

    Domenech, Mulhouse, Olympique Lyon, Paris Saint-Germain, Bordeaux ve Strasbourg gibi takımlarda da görev aldı.

    10 yıldır takım çalıştırmayan Domenech, Nantes ın yeni teknik direktörü oldu #2

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