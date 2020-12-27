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- 10 yıldır takım çalıştırmayan Domenech, Nantes'ın yeni teknik direktörü oldu
10 yıldır takım çalıştırmayan Domenech, Nantes'ın yeni teknik direktörü oldu
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes, teknik direktörlük görevine Raymond Domenech'i getirdi.
- AA
- 27.12.2020 - 06:20
Ligue 1'de mücadele eden Nantes Kulübü'nün yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Fransız teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
6 YIL FRANSIZ MİLLİ TAKIMINI ÇALIŞTIRDI
Katal asıllı Domenech, son olarak 2004-2010 yılları arasında Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı.
ÇALIŞTIRDIĞI KULÜPLER
Domenech, Mulhouse, Olympique Lyon, Paris Saint-Germain, Bordeaux ve Strasbourg gibi takımlarda da görev aldı.