110 kiloluk dev Akinfenwa'dan müthiş performans

'Dünyanın en güçlü futbolcusu' unvanını alan Akinfenwa'nın takımı Wycombe, Oxford'u 2-1 yenerek Championship'e yükseldi. 38 yaşındaki futbolcunun performansı ise sosyal medyada gündem oldu.

İngiltere League One ekiplerinden Wycombe'ta forma giyen Adebayo Akinfenwa fiziğiyle dünyanın en güçlü futbolcusu seçilmişti.

38 yaşındaki futbolcu sıra dışı performansıyla takımını Championship'e çıkmasında başrolü oynayan isimlerden biri oldu.

League One Finali'nde Wycombe, Oxford'u 2-1 yenerek Championship'e adını yazdırmayı başardı.

Bu sezon 20 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Akinfenwa, 10 gol ve 5 asistle 15 gole direkt katkıda bulundu.

KLOPP DA KUTLADI

Liverpool taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren 110 kiloluk dev oyuncuyu maçtan sonra teknik direktör Jürgen Klopp'un yanı sıra Jordan Henderson ve Van Dijk da kutladı.

Akinfenwa'nın bu başarısı sosyal medyada ise gündem oldu.