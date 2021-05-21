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126 kiloluk futbolcunun maç görüntüleri

126 kiloluk futbolcunun maç görüntüleri

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan babasının kulübünde zorunlu olarak oynatılan 126 kiloluk santrforun, bu kez de saha içi görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.