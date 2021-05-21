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    126 kiloluk futbolcunun maç görüntüleri

    126 kiloluk futbolcunun maç görüntüleri

    Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan babasının kulübünde zorunlu olarak oynatılan 126 kiloluk santrforun, bu kez de saha içi görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 10:17
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    Çinli iş insanı He Shihau'nun satın aldığı Zibo Cuju, kulübünde ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine gelen olayda, He Shihau önce 126 kiloluk oğlunu, ardından da kendini takıma transfer etmişti.

    126 kilo olan oğlunu forvet yapan ve takımda kendisine 10 numarayı veren kulüp başkanı He Shihua, 0-0 berabere kaldıkları Sichuan Jiuniu maçında 90. dakikada kendisini oyuna almıştı.

    126 kiloluk futbolcunun maç görüntüleri #1

    MAÇ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan, 126 kiloluk forvetin saha içi görüntüleri de ortaya çıktı. Pozisyonlarda topa vurmaya bile mecali olmayan, topu kaptırdıktan sonra takım arkadaşlarına kızan kilolu forvetin, duran topları nispeten daha iyi kullandığı görüldü.

    126 kiloluk forvetin maç görüntüleri - İZLE

    Çinli iş insanı He Shihua 126 kilo oğlunu forvet yaptı - HABERİ

    126 kiloluk futbolcunun maç görüntüleri #2

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