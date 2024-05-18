14 yaşındaki Arjantinli Mateo Apolonio, adını tarihe yazdırdı 14 yıl 29 günlük olan Mateo Apolonio, Arjantin tarihinde sahaya çıkan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

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Arjantin Kupası'nın son 32 turu maçında Deportivo Riestra ile Newell's Old Boys karşı karşıya geldi.

Estadio Presbitero Bartolome Grella'da oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Newell's Old Boys oldu.

Kırmızı-siyahlı ekibe turu getiren golü ise dakikalar 24'ü gösterdiğinde Guillerme May kaydetti.

14 yaşında maça çıktı

Bu mücadelenin ikinci yarısında ise karşılaşmanın önüne geçen bir olay yaşandı. 85. dakikada ev sahibi takım Riestra oyuncu değişikliğine gitti.

Siyah-beyazlı takım, Gonzalo Bravo'nun yerine oyuna 2010 doğumlu Mateo Apolonio'yu aldı.

Teknik direktör Cristian Fabbiani ilk kez 14 yıl 29 günlük olan genç isme şans verdi. Bu kararla birlikte ise Apolonio, Arjantin tarihinde sahaya çıkan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.