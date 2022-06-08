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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 2. haftasında A, B ve C liglerinde 6 maç oynandı. İşte sonuçlar..
    • 08.06.2022 - 04:08
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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.

    Almanya ile İngiltere yenişemedi

    Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta A Ligi 3. Grup'ta oynanan Almanya-İngiltere mücadelesi, 1-1 sona erdi.

    Almanya'nın golü 51. dakikada Jonas Hofmann'dan geldi. İngiltere ise 88. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #1

    AA'nın haberine göre; aynı gruptaki diğer maçta ise İtalya, Macaristan'ı 2-1 yendi.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    3. Grup

    Almanya-İngiltere: 1-1

    İtalya-Macaristan: 2-1

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #2

    B Ligi

    3. Grup

    Bosna Hersek-Romanya: 1-0

    Finlandiya-Karadağ: 2-0

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #3

    C Ligi

    1. Grup

    Litvanya-Türkiye: 0-6

    Faroe Adalar-Lüksemburg: 0-1


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