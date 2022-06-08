UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 2. haftasında A, B ve C liglerinde 6 maç oynandı. İşte sonuçlar..

Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.

Almanya ile İngiltere yenişemedi

Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta A Ligi 3. Grup'ta oynanan Almanya-İngiltere mücadelesi, 1-1 sona erdi.

Almanya'nın golü 51. dakikada Jonas Hofmann'dan geldi. İngiltere ise 88. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

AA'nın haberine göre; aynı gruptaki diğer maçta ise İtalya, Macaristan'ı 2-1 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup

Almanya-İngiltere: 1-1

İtalya-Macaristan: 2-1

B Ligi

3. Grup

Bosna Hersek-Romanya: 1-0

Finlandiya-Karadağ: 2-0

C Ligi

1. Grup

Litvanya-Türkiye: 0-6

Faroe Adalar-Lüksemburg: 0-1