16 yaşında Chelsea'ye giden İslam Feruz 24 yaşında kulüpsüz kaldı

Yıllar önce büyük bir yıldız olması beklenen Somali asıllı İskoçyalı futbolcu İslam Feruz, henüz 24 yaşında kimsenin istemediği bir futbolcu haline geldi.

1980'li yılların sonunda Afrika Boynuzu olarak bilinen coğrafyada çıkan iç savaş, Somali'de yüz binlerce insanın hayatına neden oldu.

90'lı yılların başında Birleşmiş Milletler (BM), Somali'ye müdahale etti. Ancak geçen birkaç yılın ardından BM de savaşa çare olamadı ve barış gücünü ülkeden çekti. Bugün hala devam eden savaşın gölgesinde, ilginç bir futbol hikayesi tohumlandı...

İslam Feruz, 1995'te savaşın ortasında geldi dünyaya. Feruz'un ailesinden birçok kişi savaşta hayatını kaybetmiş, annesi Ayşe ve babası Ali ise yeni bir hayat için ülkeyi terk etme kararı almıştı. Feruz Ailesi önce Somali'den Yemen'e, oradan da Tanzanya'ya göç etti. Son durak ise Avrupa'ydı. Feruz Ailesi, kısa süren bir Londra durağının ardından Glasgow'a yerleşmiş ve yeni bir yaşam filizlenmişti.

Ailenin tek oğlu İslam Feruz, sıkı bir Celtic taraftarıydı. John Simpson onu keşfettiğinde ise henüz 10 yaşındaydı. Hızı ve yetenekleri büyüleyiciydi. Kısa zamanda Celtic altyapısının en gözde futbolcusu oluverdi. Glasgow'un futbol sohbetlerinde, Somalili küçük çocuğun adı yankılanıyordu. Dünya futboluna birçok yıldız kazandıran Celtic, yeni bir yetenek keşfetmişti.

Feruz 11 yaşındayken Celtic U14 takımında oynuyordu. Takımın antrenörü John Sludden, yalnızca 20 dakika izledikten sonra onun ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gördüğünü söylüyordu. Feruz'un yetenekleri, o coğrafyada nam salmış Paul McStay, Charlie Nicholas ve Aiden McGeady gibi isimlerle kıyaslanıyordu. Feruz 12 yaşındayken ailesiyle birlikte sınır dışı edilecekleri gündeme geldi. Ancak Celtic araya girdi ve Feruz Ailesi'nin İskoç pasaportu almasına yardımcı oldu. Celtic ile Feruz arasındaki bağlar sıkılaştı derken, kısa süre içinde garip olaylar yaşanmaya başladı.

Dönemin teknik direktörü Neil Lennon, uzun süre İslam Feruz'u görmediğini söylerken oyuncunun takımdan ayrılabileceğine yönelik açklamalar da gelmeye başladı. Lennon, henüz 16 yaşındaki bir çocuğa kızmıyordu ancak menajerlerin yanlış yönlendirmesi, genç futbolcuya pahalıya mal olacaktı.

16 YAŞINDA CHELSEA'YE TRANSFER OLDU

Celtic'in teklif ettiği profesyonel sözleşmeyi reddeden Feruz, 2011 yazında henüz 16 yaşındayken Premier Lig devi Chelsea'ye transfer oldu. Oyuncuya haftalık 2 bin 500 sterlin ödeyen Chelsea, Celtic'e ise 350 bin sterlinlik ücret ödemek zorunda kaldı. 2011 yılında bu ücret, 16 yaşındaki bir genç için oldukça yüksekti. Ancak Feruz'un yeteneklerinden şüphe yoktu...

Dönemin Chelsea Menajeri Jose Mourinho, akademide boy göstermeye başlayan Islam Feruz'u 2013'te Malezya kampına götürdü. 18 yaşındaki Feruz, Malezya Karması'na karşı oynanan maçta Kevin de Bruyne'nin yerine oyuna girmiş ve Chelsea'de A takım formasını ilk kez sırtına geçirmişti. Ancak hikaye başladığı gibi sürmedi. Feruz için sonun başlangıcı geliyordu.

CELTIC'E AĞIR LAFLAR ETTİ

İslam Feruz, Chelsea'ye transfer olduktan sonra Celtic ile arasındaki bağları tamamen kopardı. Eski takımıyla ilgili çok ağır sözler sarf ediyordu. Ancak Celtic, zaman geçtikçe Feruz'u bir kayıp olarak değil, 350 bin euroluk bir gelir olarak görmeye başladı. Zira Celtic akademisinin pırlantası haline gelen Feruz, Chelsea akademisinde hiçbir zaman beklenen patlamayı gerçekleştiremedi.

Her sezon yaklaşık 30 futbolcuyu kiralık gönderen ve bunu bir kulüp kültürü haline getiren Chelsea'de sıra İslam Feruz'a gelmişti. 2014 yazında Rus ekibi Krylia Sovetov, Feruz'u Chelsea'den kiraladı. Ancak bu birliktelik yalnızca 48 saat sürdü. İngiltere'den Rusya'ya giden Feruz yeni evine adapte olamadı ve geri döndü. Aynı sezon, Gennaro Gattuso'nun çalıştırdığı Yunan ekibi OFI Crete oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. OFI'de yalnızca 3 maçta süre aldı. Geri döndü ve aynı sezonun ikinci yarısını Blackpool'da kiralık geçirdi. Orada da bekleneni veremedi...

TÜRKİYE'DE KAYBOLDU

Günler, yıllar Feruz'un aleyhine işliyordu. Profesyonel futbol hayatına alışmak onun için kolay olmadı. Özel hayatı ve abartılı yaşamıyla dikkat çekmeye başladı. Bu, bir İngiliz devinde genç bir futbolcu için normal karşılanabilecek bir durum değildi. Feruz'un İskoç futbolunda yeteneklerini daha iyi sergileyebileceği düşünüldü ve Hibernian'a kiralandı. Ancak oradan ayrılıp Kazakistan ekibi Aktobe'nin Türkiye'deki kampına katıldı. İslam Feruz'un Türkiye'de kaybolduğu açıklandı. Kendisinden 24 saat haber alınamayan genç futbolcunun, takımdan habersiz Londra'ya geri döndüğü öğrenildi.

KULÜPSÜZ KALDI

Başarısız kiralık denemelerinin ardından Islam Feruz'un Chelsea kariyeri de son buldu. İngiliz devi, 2019 yılında oyuncuyla yollarını ayırdı. İskoç futbolunun geleceği gözüyle bakılan Feruz, 24 yaşında kulüpsüz kaldı. Ardında başarısız kiralık deneyimleri ve örnek dışı yaşam tarzını bıraktı...

İskoçya'nın alt yaş milli takımlarında forma giyen Feruz eğer Chelsea'den ayrılmasaydı, bugün belki de İskoç futbolunun en değerli oyuncularından biri olabilirdi. 2003 doğumlu Karamoko Dembele'den önce İslam Feruz adı yankılanıyordu Celtic'te.

Birçok İskoç aynı düşünceye sahip, eğer kalsaydı; bugün İskoç Milli Takımı, İslam Feruz'un çevresinde kurulurdu...