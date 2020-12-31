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- 2020 Lewandowski'nin yılı oldu
2020 Lewandowski'nin yılı oldu
Bayern Münih ile yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşan Robert Lewandoswki, bireysel olarak aldığı ödüllerle birlikte 2020 yılını 11 kupayla kapattı.
- Haber Merkezi
- 31.12.2020 - 12:12
- Güncelleme : 31.12.2020 - 14:07
2020 yılı, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Robert Lewandoswki için unutulmaz bir sene oldu.
Alman deviyle yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşan Polonyalı golcü, ayrıca bireysel olarak da ödülleri sildi süpürdü.
YATAKTA POZ VERDİ
Kazandığı 11 ödülle birlikte yatakta poz veren 32 yaşındaki futbolcunun bu fotoğrafı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
Polonyalı golcünün kazandığı ödüller şu şekilde:
Şampiyonlar Ligi Kupası
Bundesliga
Almanya Kupası
Almanya Süper Kupası
UEFA Süper Kupa
Yılın futbolcusu ödülü
Avrupa'da en iyi oyuncu ödülü
Bundesliga gol kralı
Şampiyonlar Ligi gol kralı
DFB-Pokal gol kralı
Almanya'da yılın futbolcusu ödülü