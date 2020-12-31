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    2020 Lewandowski'nin yılı oldu

    2020 Lewandowski'nin yılı oldu

    Bayern Münih ile yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşan Robert Lewandoswki, bireysel olarak aldığı ödüllerle birlikte 2020 yılını 11 kupayla kapattı.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 12:12
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 14:07
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    2020 yılı, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Robert Lewandoswki için unutulmaz bir sene oldu.

    Alman deviyle yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşan Polonyalı golcü, ayrıca bireysel olarak da ödülleri sildi süpürdü.

    YATAKTA POZ VERDİ

    Kazandığı 11 ödülle birlikte yatakta poz veren 32 yaşındaki futbolcunun bu fotoğrafı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

    2020 Lewandowski nin yılı oldu #1

    Polonyalı golcünün kazandığı ödüller şu şekilde:

    Şampiyonlar Ligi Kupası
    Bundesliga
    Almanya Kupası
    Almanya Süper Kupası
    UEFA Süper Kupa
    Yılın futbolcusu ödülü
    Avrupa'da en iyi oyuncu ödülü
    Bundesliga gol kralı
    Şampiyonlar Ligi gol kralı
    DFB-Pokal gol kralı
    Almanya'da yılın futbolcusu ödülü

    2020 Lewandowski nin yılı oldu #2

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