2020 Lewandowski'nin yılı oldu

Bayern Münih ile yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşan Robert Lewandoswki, bireysel olarak aldığı ödüllerle birlikte 2020 yılını 11 kupayla kapattı.

2020 yılı, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Robert Lewandoswki için unutulmaz bir sene oldu.

Alman deviyle yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşan Polonyalı golcü, ayrıca bireysel olarak da ödülleri sildi süpürdü.

YATAKTA POZ VERDİ

Kazandığı 11 ödülle birlikte yatakta poz veren 32 yaşındaki futbolcunun bu fotoğrafı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Polonyalı golcünün kazandığı ödüller şu şekilde:

Şampiyonlar Ligi Kupası

Bundesliga

Almanya Kupası

Almanya Süper Kupası

UEFA Süper Kupa

Yılın futbolcusu ödülü

Avrupa'da en iyi oyuncu ödülü

Bundesliga gol kralı

Şampiyonlar Ligi gol kralı

DFB-Pokal gol kralı

Almanya'da yılın futbolcusu ödülü