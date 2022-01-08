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    2021 FIFA En İyiler Ödülleri'nde aday sayısı üçe düşürüldü

    2021 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen erkek ve kadın futbolcuların sayısı üçe indirildi.
    • AA
    • 08.01.2022 - 02:55
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    2021 FIFA En İyiler Ödülleri'nde aday sayısı üçe düşürüldü

    FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, erkekler futbolunda yer alan 11 adaydan en fazla oyu alan Bayern Münihli Robert Lewandowski, Paris Saint-Germainli Lionel Messi ve Liverpoollu Muhammed Salah, 2021'in en iyi oyuncusu olmak için birbiriyle yarışacak.

    Kadınlar kategorisinde ise Barcelona'da forma giyen İspanyol oyuncular Jennifer Hermoso ve Alexia Putellas ile Chelsea'nin Avustralyalı futbolcusu Sam Kerr, en iyi üç arasına kaldı.

    2021 FIFA En İyiler Ödülleri nde aday sayısı üçe düşürüldü #1

    ÖDÜL TÖRENİ 17 OCAK'TA ZÜRİH'TE

    Ödüllerin sahibi, aralarında teknik direktörler, futbolcular ve gazetecilerin yer aldığı jürinin vereceği oyların ardından belirlenecek. Tören ise İsviçre'nin Zürih kentinde 17 Ocak'ta düzenlenecek.


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