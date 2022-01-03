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2021 yılının en çok etkileşim alan kulüpleri

2021 yılının en çok etkileşim alan kulüpleri

Twitter'da 2021 yılında en çok etkileşim alan dünya kulüpleri açıklandı. İlk 10 içine Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş girdi.