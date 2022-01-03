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2021 yılının en çok etkileşim alan kulüpleri
Twitter'da 2021 yılında en çok etkileşim alan dünya kulüpleri açıklandı. İlk 10 içine Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş girdi.
- Haber Merkezi
- 03.01.2022 - 09:41
Sosyal medyada kulüpler yaptıkları paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Taraftarlar sosyal medyada, özellikle Twitter'da kulüplerine desteklerini gösteriyorlar.
Bu destekle kulüplerin sosyal medyadaki gücü de bir hayli artıyor. Depor Finanzas sitesi kulüplerin 2021 yılında aldığı etkileşimleri paylaştı.
Dünya çapında yapılan araştırmada Barcelona ilk sırada yer alırken, Türkiye'den 3 kulüp ilk 10'da yer aldı.
Fenerbahçe 3. sırada yer alırken, Galatasaray 6, Beşiktaş ise 9. sıraya girdi.
2021'DE EN ÇOK ETKİLEŞİM ALAN KULÜPLER
İşte 2021'de en çok etkileşim alan 10 kulüp;
- Barcelona 164M
- Man United 138M
- Fenerbahçe 126M
- Chelsea 119M
- Real Madrid 92M
- Galatasaray 91M
- Flamengo 80M
- Liverpool 75M
- Beşiktaş 56M
- PSG 53M