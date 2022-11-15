2022 Dünya Kupası'nda dağıtılacak toplam para ödülü

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda FIFA'nın elde edeceği gelir belli olurken, ülke federasyonlarına dağıtılacak para ise dudak uçuklattı.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için geri sayıma geçilirken, FIFA'nın dev turnuvada ülke federasyonlarına dağıtacağı para miktarı da belli oldu.

Futbolun patronu FIFA, Dünya Kupası'nda organizasyonda 4 milyar 666 milyon dolar (güncel kurla yaklaşık 86 milyar 822 milyon 528 bin TL) gelir elde etmeyi planlıyor.

Televizyon yayın hakları, bu gelirlerin büyük bir kısmını oluşturuyor. FIFA'nın TV yayın haklarından elde edeceği gelirin 2 milyar 460 milyon dolar (45 milyar 774 bin TL) olduğu öğrenildi. Bu da toplam gelirin yarısından fazlasına tekamül ediyor.

Pazarlamadan gelecek olan para ise 1 milyar 363 milyon doları (25 milyar 362 milyon TL) buluyor. FIFA'nın organizasyon için yatıracağı miktar da yaklaşık olarak 843 milyon dolar (15 milyar 686 milyon TL) civarında.

Ayakbastı parası 1.5 milyon dolar

FIFA, 2022 Dünya Kupası'na katılacak 32 takıma ise ayakbastı parası olarak 1 milyon 500 bin dolar ödeyecek. Toplamda dağıtılacak ödül böylece 440 milyon doları bulacak.

Şampiyona 42 milyon dolar

2022 Dünya Kupası'nı kazanacak takımın para ödülü de dudak uçuklatıyor. Kupayı müzesine götürecek ülke 42 milyon dolar (781 milyon TL) para ödülünün sahibi olacak.

Finalde kaybeden ve ikinci olan ülke ise; 30 milyon doları (558 milyon TL) kasasına koyacak. Organizasyonda üçüncü olan takım 27 milyon dolar (502 milyon TL), turnuvanın dördüncüsü de 25 milyon dolar (465 milyon TL) ödül almaya hak kazanacak.

Öte yandan FIFA Başkanı Infantino, dev turnuvayı 5 milyardan fazla insanın izleyeceğini belirterek Dünya Kupası rekorunun kırılacağını söyledi. İtalyan futbol adamı, 64 maç için 23 milyon bilet talebi aldıklarını da ifade etti.