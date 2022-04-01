2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

2022 Dünya Kupası'nda gruplar öncesinde 29 takım Katar 2022'ye katılmayı garantiledi. Peki, 2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

2022 Dünya Kupası heyecanı yaklaşmaya devam ederken, 29 takım Katar 2022'ye katılmayı garantiledi.

Dünya Kupası'na gidecek 32 takımın 29'u belli olurken, bu defa ise takımların eşleşmeleri gündeme getirildi.

Futbolseverlere seyir zevki yaşatacak olan Dünya Kupası'nı izlemeye hazırlananlar, "2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?" sorusunu araştırıyor.

Ronaldo başta olmak üzere birçok usta ayağı izleyeceğimiz Dünya Kupası, futbola doyurmaya hazırlanıyor.

Peki, 2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte yanıtı...

2022 KATAR DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ

2022 Dünya Kupası kura çekimi 1 Nisan Cuma günü Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 19.00'da başlayacak. 2022 Dünya Kupası 21 Kasım'da başlayacak. Turnuvanın final karşılaşması ise 18 Aralık'ta oynanacak.

TORBALAR

1. torba:

Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz

2. torba:

Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan

3. torba:

Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus

4. torba:

Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda