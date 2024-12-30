2024 yılının unutulmaz transferleri: Victor Osimhen de zirvede

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2024 yılı, futbol dünyasında çarpıcı transferlere sahne oldu.

Yıldız oyuncuların takım değiştirmesi futbol severleri heyecanlandırırken, bazı transferler ise büyük sürpriz olarak karşılandı.

Uzun süre Real Madrid ile anılan Fransız yıldız Kylian Mbappe, 2024 yılında beklenen imzayı attı. Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle bedelsiz olarak Madrid ekibine transfer olan Mbappe, transfer sezonunun en dikkat çeken hamlesi oldu.

İlk haftalarda eleştirilere maruz kalan 26 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar çıktığı 24 maçta 14 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek beklentileri karşıladı. Real Madrid, Mbappe'nin yanında Palmeiras'tan 18 yaşındaki Endrick'i 47,5 milyon avroya transfer ederek geleceğe yatırım yapmayı sürdürdü.

OSIMHEN VE GALATASARAY SÜRPRİZİ

Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde Napoli'den kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile dünya futbolunda yankı uyandırdı. Avrupa'nın dev kulüpçlerinin radarında olan 100 milyon avro piyasa değerine sahip Osimhen, süper ligde ışıldayan performansıyla dikkat çekti.

Saha içindeki hırslı ve etkili oyunu sayesinde 15 maçta 12 gol ve 5 asist kaydeden Osimhen, transfer döneminin en büyük sürprizlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

ATLETICO MADRID'DEN REKOR HARCAMA

Atletico Madrid, 2024 yılında transferde kesenin ağzını açarak dikkatleri üzerine çekti. Takım, Julian Alvarez'i Manchester City'den 75 milyon eruoya transfer ederek yılın en pahalı transferine imza attı.

Ayrıca Conor Gallagher, Robin Le Normand ve Alexander Sörloth gibi isimleri de kadrosuna katan Madrid ekibi, toplamda 183,5 milyon euro harcadı. Bu büyük yatırımların karşılığını alan Atletico Madrid, LaLiga'nın ilk devresini lider tamamlamayı başardı.

BOEY VE FERDİ REKOR KIRDI

Galatasaray'ın Fransız bek oyuncusu Sacha Boey, Bayern Münich'e 30 milyon avro karşılığında transfer oldu. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a 30 milyon euro bedelle gitti.

Brighton, Ferdi'nin yanı sıra toplamda 250 milyon euroluk oyuncu bonservisi harcayarak dikkat çekti. Bayern Münich ise Boey'nin transferine ek olarak Michael Olise, Joao Palhinha gibi isimlerle takımını güçlendirdi.

2024'ÜN EN PAHALI TRANSFERLERİ