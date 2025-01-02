2024'ün en çok kazanan futbolcuları belli oldu

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2024 yılında dünyanın en çok kazanan futbolcuları listesi belli oldu. Listenin zirvesinde Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo yer aldı.

Portekizli yıldız, toplamda 273 milyon euro ile diğer oyuncuları geride bırakarak en çok kazanan futbolcu oldu.

Lionel Messi, Inter Miami'deki kazancıyla 130 milyon euro ile ikinci sırada yer alırken, Neymar ise Al-Hilal'deki performansıyla 106 milyon euro gelir elde ederek üçüncü sıraya yerleşti.

EN ÇOK KAZANAN İSİMLER

İşte 2024 yılının en çok kazanan 10 futbolcusu...

Cristiano Ronaldo - 273 milyon euro

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Ronaldo, sadece futbol kariyeri değil, sponsor anlaşmalarıyla da devasa bir gelire ulaştı. Futbol sahasındaki başarıları kadar iş dünyasındaki etkisiyle de zirvede yer aldı.

Lionel Messi - 130 milyon euro

Inter Miami formasıyla kariyerine ABD'de devam eden Messi, saha içindeki başarısının yanı sıra, Adidas ve diğer markalarla yaptığı iş birlikleriyle ikinci sırada yer aldı.

Neymar - 106 milyon euro

Al-Hilal takımında oynayan Brezilyalı yıldız, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde sergilediği performansın yanı sıra, büyük sponsorluk anlaşmalarıyla gelirini katladı.

Karim Benzema - 100 milyon euro

Al-Ittihad'a transfer olan Fransız yıldız, Suudi Arabistan'daki etkileyici maaşı ve futbol kariyerindeki istikrarıyla listeye dördüncü sıradan girdi.

Kylian Mbappe - 86 milyon euro

Paris Saint-Germain'deki performansıyla dikkat çeken Mbappe, genç yaşına rağmen futbol dünyasının en büyük isimlerinden biri haline gelerek büyük kazanç elde etti. Real Madrid'deki kariyeri iyi gitmeyen oyuncu yine de en çok kazanan isimler arasında.

Erling Haaland - 58 milyon euro

Manchester City'nin Norveçli golcüsü, Premier Lig'deki üstün performansı ve rekorlar kıran golleri sayesinde kazanç sıralamasında üst sıralarda yer aldı.

Vinicius Jr. - 53 milyon euro

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı, La Liga'daki başarısının yanı sıra genç yaşına rağmen büyük markaların yüzü olarak gelirini artırdı.

Mohamed Salah - 51 milyon euro

Liverpool'un yıldız ismi Salah, saha içindeki başarısı ve Mısır'daki popülaritesi sayesinde listeye sekizinci sıradan giriş yaptı.

Sadio Mane - 50 milyon euro

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr'a transfer olan Mane, hem futbolculuk maaşı hem de sponsorluklarla adından söz ettirdi.

Kevin De Bruyne - 37 milyon euro

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı, İngiltere Premier Lig'deki başarısı ve dünya çapındaki popülerliği sayesinde listede yer aldı.