2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı Chelsea kazandı

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynanan finalde Fransa temsilcisi PSG ile İngiliz ekibi Chelsea karşı karşıya geldi.

CHELSEA, PSG'Yİ EZDİ GEÇTİ: ŞAMPİYONLUK KUPASI YENİDEN LONDRA'DA

Chelsea, 22 ve 33. dakikalarda Cole Palmer, 43. dakikada da Joao Pedro'nun attığı gollerle, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG karşısında ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.

PSG'den Joao Neves, Chelsea'den Marc Cucurella'nın saçını çektiği gerekçesiyle 84. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında skor değişmedi ve müsabakayı 3-0 kazanan Chelsea, şampiyonluğa ulaştı.

İngiliz ekibi, 2022'den sonra bu organizasyonda ikinci kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu.