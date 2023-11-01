2034 Dünya Kupası'nın ev sahibi Suudi Arabistan olacak Avustralya'nın çekilmesiyle birlikte 2034 FIFA Dünya Kupası için tek aday olarak Suudi Arabistan kaldı. FIFA Başkanı Gianno Infantino, 2034'te organizasyonun Suudi Arabistan'da düzenleneceğini doğruladı.

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Avustralya Futbol Federasyonu, 2034 FIFA Dünya Kupası'nın adaylık sürecinden son anda çekildi.

Avustralya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tüm faktörler göz önüne alındığında, 2034 Dünya Kupası adaylığından çekilme kararı aldık" ifadesi kullanıldı.

Bunun üzerine aday bildirim süresinin dolmasının ardından tek ülke olarak Suudi Arabistan kaldı.

FIFA Başkanı ev sahibini açıkladı

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan 2034'teki organizasyona ilişkin açıklaması geldi.

Infantino, "Dünya Kupası şu anda tek aday olan Suudi Arabistan'da düzenlenecek" dedi.

TFF desteğini açıklamıştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma niyetini memnuniyetle karşıladıklarını ve girişimlerini desteklediklerini daha önce açıklamıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nı ABD, Kanada ve Meksika ortak bir organizasyonla düzenleyecek.

Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da birer maçın oynanacağı 2030 Dünya Kupası ise Portekiz, İspanya ve Fas'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.