UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Uluslar Ligi gruplarında 4. hafta A, B, C ve D liglerinde 12 maç oynandı. İşte sonuçlar..

A Milli Futbol Takımı, C ligi 1. grup maçında Litvanya'yı 37. dakikada Kaan Ayhan ve 54. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı.

Almanya, son Avrupa şampiyonu İtalya'yı yendi

Gecenin öne çıkan A ligi 3. grup karşılaşmasında Almanya, son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 5-2 mağlup etti. Almanya'nın gollerini, Joshua Kimmich 10, İlkay Gündoğan penaltıdan 45+4, Thomas Müller 51, Timo Werner 68 ve 69. dakikalarda kaydetti. İtalya'nın golleri, 78. dakikada Wilfried Gnonto ve 90+4. dakikada Alessandro Bastoni'den geldi.

Macaristan, İngiltere'yi evinde yıktı

AA'nın haberine göre; Macaristan, aynı grupta gecenin dikkati çeken sonuçlarından birine imza attı. İngiltere'ye konuk olduğu mücadeleyi Roland Sallai'nin 16 ve 70, Zsolt Nagy'nin 80, Daniel Gazdag'ın 89. dakikada bulduğu gollerle 4-0 kazanan Macaristan, grupta liderliğe yerleşti.

Beşinci hafta maçlarının 22-24 Eylül'de oynanacağı ligde alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup: Almanya-İtalya: 5-2

İngiltere-Macaristan: 0-4

4. Grup: Hollanda-Galler: 3-2

Polonya-Belçika: 0-1

B Ligi

1. Grup: Ermenistan-İskoçya: 1-4

Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

3. Grup: Romanya-Karadağ: 0-3

Bosna Hersek-Finlandiya: 3-2

C Ligi

1. Grup: Lüksemburg-Faroe Adaları: 2-2

Türkiye-Litvanya: 2-0

D Ligi

1 Grup: Moldova-Andorra: 2-1

Lihtenştayn-Letonya: 0-2