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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi gruplarında 4. hafta A, B, C ve D liglerinde 12 maç oynandı. İşte sonuçlar..
    • 15.06.2022 - 02:45
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 02:57
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    A Milli Futbol Takımı, C ligi 1. grup maçında Litvanya'yı 37. dakikada Kaan Ayhan ve 54. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı.

    Almanya, son Avrupa şampiyonu İtalya'yı yendi

    Gecenin öne çıkan A ligi 3. grup karşılaşmasında Almanya, son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 5-2 mağlup etti. Almanya'nın gollerini, Joshua Kimmich 10, İlkay Gündoğan penaltıdan 45+4, Thomas Müller 51, Timo Werner 68 ve 69. dakikalarda kaydetti. İtalya'nın golleri, 78. dakikada Wilfried Gnonto ve 90+4. dakikada Alessandro Bastoni'den geldi.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #1

    Macaristan, İngiltere'yi evinde yıktı

    AA'nın haberine göre; Macaristan, aynı grupta gecenin dikkati çeken sonuçlarından birine imza attı. İngiltere'ye konuk olduğu mücadeleyi Roland Sallai'nin 16 ve 70, Zsolt Nagy'nin 80, Daniel Gazdag'ın 89. dakikada bulduğu gollerle 4-0 kazanan Macaristan, grupta liderliğe yerleşti.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #2

    Beşinci hafta maçlarının 22-24 Eylül'de oynanacağı ligde alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    3. Grup: Almanya-İtalya: 5-2

    İngiltere-Macaristan: 0-4

    4. Grup: Hollanda-Galler: 3-2

    Polonya-Belçika: 0-1

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #3

    B Ligi

    1. Grup: Ermenistan-İskoçya: 1-4

    Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #4

    3. Grup: Romanya-Karadağ: 0-3

    Bosna Hersek-Finlandiya: 3-2

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #5

    C Ligi

    1. Grup: Lüksemburg-Faroe Adaları: 2-2

    Türkiye-Litvanya: 2-0

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #6

    D Ligi

    1 Grup: Moldova-Andorra: 2-1

    Lihtenştayn-Letonya: 0-2

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #7


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