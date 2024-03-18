29 yıldır Freiburg’da görev yapan Christian Streich, kulüpten ayrılıyor

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Freiburg'un teknik direktörü Christian Streich, sezon sonunda görevinden ayrılacak.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan Streich, şu ifadeleri kullandı:

Uzun bir süre düşündüm ve birçok kişiyle konuştum. 29 yıl sonra yeni yeni insanlara ve yeni fırsatlara yer açmanın şimdi tam zamanı olduğuna inanıyorum.