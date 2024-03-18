29 yıldır Freiburg’da görev yapan Christian Streich, kulüpten ayrılıyor

AA
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Freiburg'un teknik direktörü Christian Streich, sezon sonunda görevinden ayrılacak.
Kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan Streich, şu ifadeleri kullandı:
Uzun bir süre düşündüm ve birçok kişiyle konuştum. 29 yıl sonra yeni yeni insanlara ve yeni fırsatlara yer açmanın şimdi tam zamanı olduğuna inanıyorum.
1995 yılında göreve başladı
Futbolculuk döneminde de Freiburg'da oynayan 58 yaşındaki Streich, 1995 yılında kulübün altyapısında antrenörlük görevine başlamıştı.
1996'da Freiburg 19 Yaş Altı Takımı'nın antrenörlüğüne getirilen Streich, A takımda 2007'de yardımcı antrenör, 2011'de ise teknik direktör olmuştu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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