3 kırmızılı maçta Atletico Madrid, Osasuna'yı devirdi Atletico Madrid, La Liga'nın 7. haftasınsa konuk olduğu Osasuna'yı 2-0'lık skorla geçti.

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İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, Osasuna deplasmanına çıktı.

Konuk ekip, 3 kırmızı kartın çıktığı maçı 2-0 kazanarak üç puanı aldı.

Atletico Madrid, 20'de Griezmann'ın attığı golle ilk yarıyı önde kapattı, 78'de Arrasate'nin kırmızı kartı Osasuna'yı 10 kişi bırakırken 81'de Riquelme ile fark ikiye çıktı.

85'te ise Avila ve Morata'nın kırmızı kart görmeleriyle karşılaşmayı Osasuna 9, Atletico Madrid 10 kişiyle tamamladı.

Çağlar Söyüncü forma giyemedi

Atletico Madrid'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından 13 puana yükselerek zirve takibini sürdüren Atletico Madrid, bir sonraki hafta Cadiz'i ağırlayacak.

7 puanda kalan ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Osasuna ise Alaves'i konuk edecek.