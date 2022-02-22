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    3 takımdan Avrupa Süper Ligi için yeni plan

    Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayı reddeden Real Madrid, Barcelona ve Juventus, Amerika Birleşik Devletleri'nde sezon öncesi turnuvanın farklı bir versiyonunu düzenlemeyi planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 13:52
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    3 takımdan Avrupa Süper Ligi için yeni plan

    Geçtiğimiz yıl altısı Premier Lig olmak üzere 12 takımın girişimiyle oluşturulan ancak gelen tepkiler üzerine 9 takımın çekildiği Avrupa Süper Ligi için üç takım, çalışmalarını sürdürüyor.

    Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un sezon öncesi turnuvada bir araya gelebileceği ifade edildi.

    ESPN'de yer alan haberde, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek turnuvaya birçok eyaletin ev sahipliği yapmak istediği belirtildi.

    MILAN GERİ DÖNEBİLİR

    Avrupa Süper Ligi'ni oluşturan 12 takımdan birisi olan ancak sonrasında ayrılma kararı alan Milan'ın, sezon öncesinde düzenlenecek bu turnuvaya dahil olabileceği ifade edildi.

    Haberde, Avrupa Süper Ligi projesini sürdürmek isteyen üç kulübün 2020'de pandemi nedeniyle oluşan kayıpları bu turnuvayla telafi etmek istediği kaydedildi.

    Önceki yıllarda Real Madrid, Barcelona ve Juventus, daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı turnuvalara katılarak sezon öncesi hazırlıkları yapmıştı. Real Madrid ve Barcelona son olarak 2019 yılında ABD'yi ziyaret etti.

    Yurt dışında oynanan ilk El Clasico ise 2017 yılında oynanmış, Barcelona rakibini 3-2 mağlup etmişti. O maçta Barcelona formasını son kez giyen Neymar, sonrasında Paris Saint Germain'e transfer oldu.

    3 takımdan Avrupa Süper Ligi için yeni plan #1


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