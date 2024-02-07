30 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen, 90'da turladı

ensonhaber.com
Almanya Kupası çeyrek finalinde Bayer Leverkusen, Stuttgart'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Bayer Leverkusen'in gollerini 50. dakikada Robert Andrich, 66. dakikada Amine Adli ve 90. dakikada Jonathan Tah atarken Stuttgart'ın sayıları 11. dakikada Waldemar Anton ve 58. dakikada Chris Führich'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen adını yarı finale yazdırırken Stuttgart kupaya veda etti.
30 maçlık seri
Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen bu sezon çıktığı 30 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmezken 26 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış