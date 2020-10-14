Dolar
7.9266
0.0947%
Euro
9.3074
0.0161%
Altın
1892.5
0.0719%
Borsa
1174.7
-0.3097%
G. Altın
482.096
0.1142%
Bitcoin
91123.94
0.3486%
EXEN Coin
12.28
-2.53%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 19 C
    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası 7 maçla başlarken, Almanya-İsviçre ve Ukrayna İspanya maçları ilginç sonuçlarla bitti.
    • AA
    • 14.10.2020 - 00:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftasında A, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

    ALMANYA - İSVİÇRE MAÇINDA 6 GOL

    Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında Almanya ile İsviçre 3-3 berabere kaldı.

    Almanya'nın gollerini 28. dakikada Timo Werner, 55. dakikada Kai Havertz, 60. dakikada Serge Gnabry attı.

    İsviçre'nin gollerini 5 ve 57. dakikalarda Mario Gavranovic, 26. dakikada Remo Freuler kaydetti.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #1

    UKRAYNA, İSPANYA'YI TEK GOLLE DEVİRDİ

    Grubun diğer karşılaşmasında ise Ukrayna, İspanya'yı 76. dakikada Viktor Tsygankov'un golüyle 1-0 yendi.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #2

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #3

    UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    4. Grup: Ukrayna-İspanya: 1-0

    Almanya-İsviçre: 3-3

    C Ligi

    1. Grup: Azerbaycan-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-0

    Karadağ-Lüksemburg: 1-2

    D Ligi

    1. Grup: Letonya-Malta: 0-1

    Faroe Adaları-Andorra: 2-0

    2. Grup: Liechtenstein-San Marino: 0-0

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir