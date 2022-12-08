Petrol
77.37
-0.03%
Euro
19.6149
0.14%
Dolar
18.6373
0.02%
Altın
1.07
0.00%
Borsa
4827
-3.46%
Bitcoin
318.633
-1.26%
BTXN Coin
5.14
-1.72%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C
    Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu

    Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu

    Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, Brezilya İkinci Futbol Ligi takımlarından Avai'nin teknik direktörlüğüne getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 02:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Aktif kariyerini noktaladıktan sonra 2021'in nisan ayından beri Brezilya kulübü Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Alex, ilk A takım deneyimini Avai'de yaşayacak.

    Avai Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2023 sezonu için anlaşmaya varılan 45 yaşındaki Alex, basına tanıtıldı

    Brezilya Serie B ekibi Avai ile sözleşme imzalayan Alex de Souza, basına tanıtıldı.

    Alex de Souza, Avai nin teknik direktörü oldu #1

    "Havalı bir projenin başında olmaktan mutluyum"

    Basın toplantısında takımın yeni teknik direktörü Alex de Souza ve Avai başkanı Julio Cesar Heerd önemli açıklamalarda bulundu.

    Takımın başına geçtiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Alex, "Böylesi önemli bir yılda Florianopolis'e gelebilmek ve havalı bir projeden sorumlu olmak çok büyük bir sevinç sebebi." sözlerini söyledi.

    Alex de Souza, Avai nin teknik direktörü oldu #2

    "Alex'in kalitesine ve mükemmellik arayışına inandık"

    Aynı zamanda Avai Başkanı Cesar Heerd, Alex seçimlerini şu sözlerle anlattı:

    "Kalitesine ve mükemmellik arayışına inandık. Bu amaçla Alex de Souza ile anlaştık."

    Alex de Souza, Avai nin teknik direktörü oldu #3

    İkinci teknik direktörlük kariyeri

    Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex, teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo B takımı ile başlarken Avai kariyerinde ikinci takımı oldu.

    2004-2012 yılları arasında oynadığı Fenerbahçe'de 3 lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı eski futbolcu, 2014'te aktif kariyerini sonlandırdı.

    Alex, 48 kez giydiği Brezilya Milli Takımı formasıyla da 1999 ve 2004'te Kupa Amerika'yı kazandı.


    Beştepe'de Anayasa toplantısı başladı
    Gündem

    Beştepe'de Anayasa toplantısı başladı

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Çorum'da köpekler yaşlı kadına saldırdı
    3. Sayfa

    Çorum'da köpekler yaşlı kadına saldırdı

    Görüş Bildir