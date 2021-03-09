39 yaşındaki Ibrahimovic yeniden milli takımda

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, 16 Mart’ta çıkaracağı kadroda Zlatan Ibrahimovic’in yer alacağını açıkladı.

İtalyan ekibi Milan'da forma giyen 39 yaşındaki yıldız Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'na geri dönüyor.

HOCASI AÇIKLADI

Teknik Direktör Janne Andersson, yıldız golcü ile Milano'da görüştü. Andersson, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Takımı hazırlıyorum. Kimin oynayacağına karar vermem lazım ama Zlatan ile İtalya'daki görüşmemizde takıma katılmak istemediğini söyleseydi ya da ben onu kadroya almamaya karar verseydim şimdi bunu öğrenmiş olurdunuz". ifadelerini kullandı.

39 yaşındaki futbolcu 2016 senesinden beri İsveç formasını giymedi. Ibrahimovic ise, "Teknik direktörümüz Janne Andersson bana ilk on birde yer verirse elimden geleni yapacağım." dedi.

"İSVEÇ VE FRANSA BENİM SAYEMDE HARİTADA YER EDİNDİ"

Milli takımı bıraktığı dönemde PSG'de forma giyen Zlatan, kendisini ilerleyen yaşı nedeniyle eleştirenlere "İsveç ve Fransa dünya haritasında benim sayemde yer edindi. Güçsüz bulanlar... 10 ya da 11 maça çıktım 9 golüm ve 5 asistim var. İstatistiklerim eskisinden iyi." ifadelerini kullanmıştı.