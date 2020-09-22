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    39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Milan'ı sırtladı

    Milan'ın Bologna'yı 2-0 yendiği maçta, Milano ekibinin gollerini Zlatan Ibrahimovic attı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 12:06
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 12:06
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    39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Milan'ı sırtladı

    Serie A'nın ilk haftasında Milan, San Siro'da Bologna'yı konuk etti.

    Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başlarken, 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a devretti.

    BİRİ PENALTIDAN İKİ GOL ATTI

    35. dakikada Theo Hernandez'in asistinde topu filelere gönderen Zlatan Ibrahimovic takımını öne geçirdi.

    İlk yarısı 1-0'lık Milan üstünlüğüyle biten maçın ikinci yarısında da Zlatan Ibrahimovic boş geçmedi. 51. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Ibrahimovic, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

    Milan, Zlatan Ibrahimovic'in golleriyle Bologna'yı 2-0 mağlup ederek sezona üç puanla başladı.

    39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Milan ı sırtladı #1

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