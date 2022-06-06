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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 2. haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı. İşte sonuçlar..
    • 06.06.2022 - 02:18
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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    A Ligi 2. Grup'ta, Portekiz'in İsviçre'yi 4-0 yendiği maçta goller 15. dakikada William Carvalho, 35 ve 39. dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 68. dakikada Joao Cancelo'dan geldi.

    Çekya ise İspanya ile 2-2 berabere kaldı.

    Yunanistan'ın golü Bakasetas'tan

    C Ligi 2. Grup maçında ise Yunanistan'ın deplasmanda Kosova'yı 1-0 yendiği maçta karşılaşmanın tek golü 36. dakikada Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'tan geldi.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #1

    AA'nın haberine göre; oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    2. Grup:

    Portekiz - İsviçre: 4-0

    Çekya - İspanya: 2-2

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #2

    B Ligi

    4. Grup:

    İsveç - Norveç: 1-2

    Sırbistan - Slovenya: 4-1

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #3

    C Ligi

    2. Grup:

    Kosova - Yunanistan: 0-1

    Kıbrıs Rum Kesimi - Kuzey İrlanda: 0-0

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #4

    4. Grup:

    Bulgaristan - Gürcistan: 2-5

    Cebelitarık - Kuzey Makedonya: 0-2

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #5

    D Ligi

    2. Grup:

    San Marino - Malta: 0-2

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #6


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