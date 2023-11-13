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3'üncü kez sakatlanan Arda Güler gözyaşlarına boğuldu

3'üncü kez sakatlanan Arda Güler gözyaşlarına boğuldu Real Madrid'e transfer olduğu 4 ayda 3 kez sakatlanan ve henüz 1 dakika bile süre alamayan Arda Güler açıklama yaptı.