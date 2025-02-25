40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan 925. gol

İHA

Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo, yaşına rağmen gollerine hız kesmeden devam ediyor. Futbol tarihinin en çok gol atan oyuncusu olma unvanını elinde bulunduran Ronaldo, 12 Mart 2022'de IFFHS verilerine göre 807 golle Josef Bican’ı geride bırakmıştı. O günden itibaren bu rekorunu daha da geliştirdi.

KAFA GOLÜYLE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Nassr, Al Wehda deplasmanına çıktı. Maçta 11'de başlayan Ronaldo, 48. dakikada Angelo'nun ortasında yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi ve bu sezonki 25. golüne imza attı. Al Nassr'da Sadio Mane, 90. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru belirledi ve takımını 2-0’lık galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Al Nassr puanını 47'ye yükseltti.

2 MAÇTIR GOL ATAMIYORDU

Ronaldo, ligdeki 2 maçlık gol hasretini sonlandırarak 21 maçta 17 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Ayrıca AFC Şampiyonlar Ligi'nde 6, Suudi Arabistan Süper Kupa'da ise 2 gol kaydetti.

"BİN GOL" REKORUNA 75 GOL KALDI

Al Nassr formasıyla 99 maçta 89 gol atan Ronaldo, kariyerinde toplamda 925. golüne ulaşmış oldu. 140 golle UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.

Cristiano Ronaldo’nun gollerini attığı kulüplerdeki gol istatistikleri şu şekilde:

Sporting Lizbon: 5

Manchester United: 145

Real Madrid: 450

Juventus: 101

Al Nassr: 89

Portekiz Milli Takımı: 135