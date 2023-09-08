40 yaşındaki Felipe Melo, Fluminense ile sözleşme yeniledi

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Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da da forma giyen Felipe Melo, Fluminense ile sözleşmesini yeniledi.

Brezilya kulübünden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Felipe Melo'nun sözleşmesinin 2024 Aralık ayına kadar uzatıldığı açıklandı.

İmzanın ardından açıklama yapan Melo, şunları söyledi:

Geçen yıl sakatlıklar nedeniyle takıma yeteri kadar yardım edemedim ama bu yıl daha iyi olacağını biliyorum. 1 yıl daha burada olacağım için çok ama çok mutluyum.