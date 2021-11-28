Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
715.497
2.14%
BTXN Coin
49.05
-1.18%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Burak Yılmaz'ın golü Lille'e yetmedi

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, sahasında Nantes ile 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burak Yılmaz'ın golü Lille'e yetmedi

    Fransa Lig 1’de Lille sahasında Nantes’i ağırladı.

    Karşılaşmanın 9. dakikasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Nantes, 24. dakikada Ludovic Blas ile eşitliği yakaladı.

    Konuk takımın 78. dakikada Fabio'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçta Lille, Jonathan David ile 80. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

    Burak Yılmaz ın golü Lille e yetmedi #1

    KARŞILAŞMA BERABERE BİTTİ

    Mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz 75. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

    Bu beraberliğin ardından Lille puanını 18, Nantes ise 19'a çıkardı.

    Burak Yılmaz ın golü Lille e yetmedi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir