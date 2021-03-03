43 yaşındaki Buffon: Futbolu 2023'te bırakabilirim

Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon, futbolu en zaman bırakacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

2001 yılından 2019'a kadar Juventus forması giyen, 1 yıllık PSG macerasının ardından efsanesi olduğu kulübe geri dönen Buffon'un, yeşil sahalara veda etme konusunda kafası karışık.

"2023'TE DE OLABİLİR, 4 AY SONRA DA"

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan 43 yaşındaki eldiven, "Futbolu 2023 yılında bırakabilirim. Futbol oynayabileceğim maksimum süre bu ama 4 ay sonra da emeklilik kararı alabilirim." ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain'de geçen bir sezonun ardından 2019'da ikinci Juventus kariyerine başlayan İtalyan kaleci, Wojciech Szczesny'nin arkasında yedek bir rol üstlendi.

Buffon, Andrea Pirlo'nun Ağustos ayında takımın başına geçmesinden bu yana Juventus için tüm kulvarlarda sadece 10 maçta görev yaptı, kalesinde 5 gol gördü.

Profesyonel kariyerinde 26. yılı geçiren Buffon, Juventus için 681 maça çıktı.

10 SERİE A ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Kariyerinde Dünya Kupası zaferi yaşayan efsanevi kaleci, 10 Serie A şampiyonluğu dahil 21 kupa kazandı ve ayrıca üç Şampiyonlar Ligi finalinde yer aldı.