UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 4. haftada A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı. İşte sonuçlar..

Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşılaştığı A ligi 2. grup maçında İspanya, Çekya'yı ağırladı. İspanya, Soler'in 24 ve Sarabia'nın 75. dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İsviçre, evinde Portekiz'i yendi

İsviçre ise Portekiz'e A ligi 2. gruptaki ilk yenilgisini tattırdı. Ev sahibi İsviçre'nin golünü, 1. dakikada Seferovic kaydetti.

İskandinav derbisini Norveç kazandı

AA'Nın haberine göre; İskandinav takımları arasındaki mücadelede de Norveç, sahasında İsveç'i Haaland (2) ve Sörloth'un golleriyle 3-2 yendi.

21 yaşındaki Haaland, Norveç Milli Takımı formasıyla çıktığı 21. maçta gol sayısını 20'ye yükseltti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup: İspanya-Çekya: 2-0

İsviçre-Portekiz: 1-0

B Ligi

4. Grup: Norveç-İsveç: 3-2

Slovenya-Sırbistan: 2-2

C Ligi

2. Grup: Yunanistan-Kosova: 2-0

Kuzey İrlanda-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-2

4. Grup: Gürcistan-Bulgaristan: 0-0

Kuzey Makedonya-Cebelitarık: 4-0

D Ligi

2. Grup: Malta-San Marino: 1-0