Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.1559
0.80%
Dolar
17.2386
0.75%
Altın
1.036
0.67%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
474.744
-4.64%
BTXN Coin
9.08
-3.30%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 4. haftada A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı. İşte sonuçlar..
    • 13.06.2022 - 00:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşılaştığı A ligi 2. grup maçında İspanya, Çekya'yı ağırladı. İspanya, Soler'in 24 ve Sarabia'nın 75. dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    İsviçre, evinde Portekiz'i yendi

    İsviçre ise Portekiz'e A ligi 2. gruptaki ilk yenilgisini tattırdı. Ev sahibi İsviçre'nin golünü, 1. dakikada Seferovic kaydetti.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #1

    İskandinav derbisini Norveç kazandı

    AA'Nın haberine göre; İskandinav takımları arasındaki mücadelede de Norveç, sahasında İsveç'i Haaland (2) ve Sörloth'un golleriyle 3-2 yendi.

    21 yaşındaki Haaland, Norveç Milli Takımı formasıyla çıktığı 21. maçta gol sayısını 20'ye yükseltti.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #2

    Alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    2. Grup: İspanya-Çekya: 2-0

    İsviçre-Portekiz: 1-0

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #3

    B Ligi

    4. Grup: Norveç-İsveç: 3-2

    Slovenya-Sırbistan: 2-2

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #4

    C Ligi

    2. Grup: Yunanistan-Kosova: 2-0

    Kuzey İrlanda-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-2

    4. Grup: Gürcistan-Bulgaristan: 0-0

    Kuzey Makedonya-Cebelitarık: 4-0

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #5

    D Ligi

    2. Grup: Malta-San Marino: 1-0


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Mardin'de çıplak sokağa çıkan şahıs kamerada
    3. Sayfa

    Mardin'de çıplak sokağa çıkan şahıs kamerada

    Avustralya, Fransa'ya tazminat ödeyecek
    Dünya

    Avustralya, Fransa'ya tazminat ödeyecek

    Görüş Bildir