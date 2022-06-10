UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 3. haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı. İşte sonuçlar..

A Ligi 2. Grup'ta, Portekiz konuk ettiği Çekya'yı 2-0 mağlup ederken, İspanya ise deplasmanda İsviçre'yi 1-0 yendi.

AA'nın haberine göre; bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup:

İsviçre - İspanya: 0-1

Portekiz - Çekya: 2-0

B Ligi

4. Grup:

İsveç - Sırbistan: 0-1

Norveç - Slovenya: 0-0

C Ligi

2. Grup:

Yunanistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 3-0

Kosova - Kuzey İrlanda: 3-2

4. Grup:

Kuzey Makedonya - Gürcistan: 0-3

Cebelitarık - Bulgaristan: 1-1

D Ligi

2. Grup:

Malta - Estonya: 1-2