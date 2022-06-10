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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 3. haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı. İşte sonuçlar..
    • 10.06.2022 - 00:52
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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    A Ligi 2. Grup'ta, Portekiz konuk ettiği Çekya'yı 2-0 mağlup ederken, İspanya ise deplasmanda İsviçre'yi 1-0 yendi.

    AA'nın haberine göre; bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    2. Grup:

    İsviçre - İspanya: 0-1

    Portekiz - Çekya: 2-0

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #1

    B Ligi

    4. Grup:

    İsveç - Sırbistan: 0-1

    Norveç - Slovenya: 0-0

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #2

    C Ligi

    2. Grup:

    Yunanistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 3-0

    Kosova - Kuzey İrlanda: 3-2

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #3

    4. Grup:

    Kuzey Makedonya - Gürcistan: 0-3

    Cebelitarık - Bulgaristan: 1-1

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #4

    D Ligi

    2. Grup:

    Malta - Estonya: 1-2


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