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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları
- AA
- 01.04.2021 - 00:53
- Güncelleme : 01.04.2021 - 00:57
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftası, B, C, D, F, I ve J gruplarında oynanan 15 karşılaşmayla sona erdi.
İSPANYA-KOSOVA
Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Kosova'yı 34. dakikada Olmo, 36. dakikada Ferran Torres, 75. dakikada Gerard Moreno'nun fileleri havalandırmasıyla 3-1 yendi. Kosova'nın tek golü, 70. dakikada Halimi'den geldi.
LİTVANYA-İTALYA
C Grubu'nda İtalya, Litvanya deplasmanından 3 puanla döndü. Konuk ekip, 48. dakikada Sensi ve 90+4. dakikada Immobile'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.
BOSNA HERSEK-FRANSA
D Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa, konuk olduğu Bosna Hersek'i 1-0'lık skorla geçti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 60. dakikada Griezmann kaydetti.
İNGİLTERE-POLONYA
I Grubu'nda İngiltere, konuk ettiği Polonya'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 19. dakikada penaltıdan Kane ve 85. dakikada Maguire'ın golleriyle 3 puana uzanırken, Polonya adına 58. dakikada Mader'in attığı gol, mağlubiyeti engelleyemedi.
ALMANYA-KUZEY MAKEDONYA
J Grubu'nda ise Almanya, ağırladığı Kuzey Makedonya'ya 2-1 yenilerek günün sürprizine imza attı. Konuk ekibin gollerini 45+2. dakikada Pandev ve 85. dakikada eski Fenerbahçeli Eljif Elmas kaydetti. Almanya'nın tek golü ise 63. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan'dan geldi.
Üçüncü hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu:
Yunanistan-Gürcistan: 1-1
İspanya-Kosova: 3-1
C Grubu:
Litvanya-İtalya: 0-2
Kuzey İrlanda-Bulgaristan: 0-0
D Grubu:
Bosna Hersek-Fransa: 0-1
Ukrayna-Kazakistan: 1-1
F Grubu:
Avusturya-Danimarka: 0-4
Moldova-İsrail: 1-4
İskoçya-Faroe Adaları: 4-0
I Grubu:
Andorra-Macaristan: 1-4
İngiltere-Polonya: 2-1
San Marino-Arnavutluk: 0-2
J Grubu:
Ermenistan-Romanya: 3-2
Almanya-Kuzey Makedonya: 1-2
Lihtenştayn-İzlanda: 1-4