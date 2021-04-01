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    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    Kuzey Makedonya, eski Fenerbahçeli oyuncu Eljif Elmas'ın son dakikalarda attığı golle deplasmanda Almanya'yı 2-1 yenerek gecenin sürpriz sonucuna imza attı.
    • AA
    • 01.04.2021 - 00:53
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 00:57
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    Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftası, B, C, D, F, I ve J gruplarında oynanan 15 karşılaşmayla sona erdi.

    İSPANYA-KOSOVA

    Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Kosova'yı 34. dakikada Olmo, 36. dakikada Ferran Torres, 75. dakikada Gerard Moreno'nun fileleri havalandırmasıyla 3-1 yendi. Kosova'nın tek golü, 70. dakikada Halimi'den geldi.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #1

    LİTVANYA-İTALYA

    C Grubu'nda İtalya, Litvanya deplasmanından 3 puanla döndü. Konuk ekip, 48. dakikada Sensi ve 90+4. dakikada Immobile'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #2

    BOSNA HERSEK-FRANSA

    D Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa, konuk olduğu Bosna Hersek'i 1-0'lık skorla geçti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 60. dakikada Griezmann kaydetti.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #3

    İNGİLTERE-POLONYA

    I Grubu'nda İngiltere, konuk ettiği Polonya'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 19. dakikada penaltıdan Kane ve 85. dakikada Maguire'ın golleriyle 3 puana uzanırken, Polonya adına 58. dakikada Mader'in attığı gol, mağlubiyeti engelleyemedi.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #4

    ALMANYA-KUZEY MAKEDONYA

    J Grubu'nda ise Almanya, ağırladığı Kuzey Makedonya'ya 2-1 yenilerek günün sürprizine imza attı. Konuk ekibin gollerini 45+2. dakikada Pandev ve 85. dakikada eski Fenerbahçeli Eljif Elmas kaydetti. Almanya'nın tek golü ise 63. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan'dan geldi.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #5

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #6

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #7

    Üçüncü hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

    B Grubu:

    Yunanistan-Gürcistan: 1-1

    İspanya-Kosova: 3-1

    C Grubu:

    Litvanya-İtalya: 0-2

    Kuzey İrlanda-Bulgaristan: 0-0

    D Grubu:

    Bosna Hersek-Fransa: 0-1

    Ukrayna-Kazakistan: 1-1

    F Grubu:

    Avusturya-Danimarka: 0-4

    Moldova-İsrail: 1-4

    İskoçya-Faroe Adaları: 4-0

    I Grubu:

    Andorra-Macaristan: 1-4

    İngiltere-Polonya: 2-1

    San Marino-Arnavutluk: 0-2

    J Grubu:

    Ermenistan-Romanya: 3-2

    Almanya-Kuzey Makedonya: 1-2

    Lihtenştayn-İzlanda: 1-4

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