5 gollü Udinese - Inter maçında Lautaro Martinez damgası Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, deplasmanda Udinese'yi 3-2 yenerek Serie A'daki zirve mücadelesini sürdürdü. Inter'de iki gol atan Lautaro Martinez karşılaşmaya damgasını vurdu.

AA & Ensonhaber

Inter, İtalya Serie A'nın 6. haftasında Udinese'ye konuk oldu ve Bluenergy Stadı'ndaki mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Maça hızlı başlayan Inter, 1. dakikada Davide Frattesi’nin golüyle öne geçti. Ardından Lautaro Martinez, 45, 45+3 ve 47. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak takımının galibiyetini pekiştirdi. Udinese’nin gollerini ise 35. dakikada Christian Kabasele ve 83. dakikada Lorenzo Lucca attı; ancak bu goller, puan almak için yeterli olmadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 90 DAKİKA OYNADI

Inter’de ilk 11'de yer alan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Bu sonuçla puanını 11’e çıkaran Inter, Serie A’da 2. sıraya yükseldi; 10 puanda kalan Udinese ise 5. sırada yer aldı.