56 yaşındaki Kazuyoshi Miura, sözleşmesini uzattı Portekiz 2. Lig ekibi Oliveirense, 56 yaşındaki Kazuyoshi Miura ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu unvanını elinde bulunduran 56 yaşındaki Kazuyoshi Miura, kariyerini sürdürmeye devam ediyor.

Geçen sezon bonservisini elinde bulunduran Japon kulübü Yokohama FC’den kiralık olarak Oliveirense’ye giden 56 yaşındaki forvet, kendisini 57 yaşına kadar kulübüne bağlayacak yeni sözleşmeye imza attı.

1 yıl daha devam edecek

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile transfer duyurulurken, oyuncunun bir yıl daha kulüpte devam edeceği ifade edildi.

Oliveirense forması ile 3 maçta sahada kalan dünyanın en yaşlı futbolcusu Miura, toplamda 26 dakika sahada kaldı.

Milli takımla ilk maçına 1990'da çıktı

Japonya Milli Takımı formasıyla ilk maçına 26 Eylül 1990’da çıkan ‘Kral Kazu’, ülkesinin formasını terlettiği 89 maçta 55 gole imzasını attı.

Kariyerinin en iyi istatistiklerini Japonya 2. Ligi’nde yakalayan Miura, bu ligde Tokyo Verdy kulübü için çıktığı 187 maçta 110 gol ve 2 asist kaydetti.