6 gol var kazanan yok! Milan, Sassuolo ile berabere kaldı

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İtalya Serie A'nın 32. hafta mücadelesinde Sassuolo ile Milan karşı karşıya geldi.
MAPEI Stadı'nda oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu ve 3-3'lük beraberlik ile tamamlandı.
6 gol var kazanan yok
Sassuolo'nun gollerini 4. dakikada Andrea Pinamonti, 10 ve 53. dakikalarda ise Armand Lauriente kaydetti.
Milan'ın gollerini ise 20. dakikada Rafael Leao, 59. dakikada Luka Jovic, ve 84. dakikada Noah Okafor kaydetti.
Puanlar paylaşıldı
Bu sonuçla birlikte Milan 69 puana ulaşırken, Sassuolo puanını 26'ya ulaştırdı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Milan evinde Inter'i konuk ederken, Sassuolo deplasmanda Lecce ile karşılaşacak.
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