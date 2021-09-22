Surinam'ın 61 yaşındaki başkan yardımcısı Ronnie Brunswijk, CONCACAF Ligi'nde 54 dakika sahada kalmayı başardı.

Surinam Cumhuriyeti başkan yardımcısı Ronnie Brunswijk, CONCACAF Ligi'nde daha önce eşine rastlanmayan bir olaya imza attı.

61 yaşındaki Brunswijk, sahibi olduğu Inter Moengotapoe ile birlikte Olimpia'ya karşı mücadele etti. Maça 11'de başlayan Brunswijk, 54 dakika sahada kaldı.

6-0 KAYBETTİLER

Brunswijk'in sahibi olduğu Inter Moengotapoe, Olimpia karşısında sahadan 6-0 yenik ayrıldı.

61 yaşındaki Surinam başkan yardımcısı sahada ViDEO

BENZERİ ÇİN’DE YAŞANMIŞTI

Daha önce de benzer bir olay Çin’de yaşanmıştı. Çinli iş insanı, 126 kilo olan oğlunu kendi takımında oynatmaya başlamıştı.

Futbola olan tutkusundan vazgeçmediğini söyleyen Çinli milyoner, 126 kilo olan oğlunu da takımda forvet yaptı.

Kendine takımın 10 numaralı formasını veren Çinli iş insanı, bu hareketiyle sosyal medyada gündem oldu. Zibo Cuju takımı ligde 5 maçta 1 puan alırken, 2 gol atıp 10 gol yedi.