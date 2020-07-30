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- Mariano, Atletico Mineiro ile anlaştı
Mariano, Atletico Mineiro ile anlaştı
Galatasaray ile yollarını ayıran Mariano, Brezilya ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'ya transfer oldu.
- Haber Merkezi
- 30.07.2020 - 11:51
- Güncelleme : 30.07.2020 - 11:51
Atletico Mineiro Başkanı Sergio Sette Camara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir transfer daha! Hoş geldin Mariano" ifadeleriyle transferi duyurdu.
Mariano, Galatasaray formasıyla 3 sezonda 105 resmi maça çıkmış ve 2 gol atıp 16 da asist yapmıştı. Brezilyalı oyuncu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazanmıştı.