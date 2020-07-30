Mariano, Atletico Mineiro ile anlaştı

Galatasaray ile yollarını ayıran Mariano, Brezilya ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'ya transfer oldu.

Atletico Mineiro Başkanı Sergio Sette Camara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir transfer daha! Hoş geldin Mariano" ifadeleriyle transferi duyurdu.

Mariano, Galatasaray formasıyla 3 sezonda 105 resmi maça çıkmış ve 2 gol atıp 16 da asist yapmıştı. Brezilyalı oyuncu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazanmıştı.