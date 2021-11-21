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    7 maçta 5 kez yenilen Manchester United'da Solskjaer'in bileti kesildi

    Manchester United'da yönetim, Watford mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 09:33
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    7 maçta 5 kez yenilen Manchester United'da Solskjaer'in bileti kesildi

    İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United deplasmanda Watford'a 4-1'lik gibi bir ağır skorla mağlup oldu.

    Maçın ardından Manchester United'da yönetim, acil toplanarak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in durumunu değerlendirdi. Bu toplantının ardından Solsjkaer ile yolların ayrılmasına karar verildi.

    7 maçta 5 kez yenilen Manchester United da Solskjaer in bileti kesildi #1

    "KULÜP BİR ŞEY YAPMAYI DÜŞÜNÜYORSA KONUŞURUZ"

    Solskjaer maçın ardından "Bu kulüp için ve bu kulüple çalışıyorum. Tabii ki iyi iletişimimiz var. Kulüp bir şey yapmayı düşünüyorsa bunu konuşuruz." ifadelerini kullanmıştı.

    Manchester United, Watford mağlubiyeti ile son 7 maçtaki 5. yenilgisini aldı.

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