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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı.
    • AA
    • 08.09.2020 - 02:13
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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında İtalya, 45. dakikada Nicolo Barella'nın attığı golle deplasmanda Hollanda'yı 1-0 mağlup etti.

    CÜNEY ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ MAÇTA POLONYA GALİP

    Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Kasımpaşa forması giyen Bosna Hersekli Haris Hajradinovic, takımının Polonya'ya evinde 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada gol attı.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #1

    SÖRLOTH'LU NORVEÇ, K. İRLANDA'YA 5 ATTI

    Trabzonsporlu Alexander Sörloth ise ülkesi Norveç'in, Kuzey İrlanda deplasmanında 5-1 galip geldiği karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #2

    ROMANYA, AVUSTURYA'YI EVİNDE DEVİRDİ

    Gaziantep FK forması giyen Rumen oyuncu Alexandru Maxim de takımının Avusturya'yı 3-2 yendiği maçta Süper Lig'de forma giyip Uluslar Ligi'nde ağları sarsan bir diğer isim oldu.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #3

    UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    1. Grup: Hollanda-İtalya: 0-1

    Bosna Hersek-Polonya: 1-2

    B Ligi

    1. Grup: Avusturya-Romanya: 2-3

    Kuzey İrlanda-Norveç: 1-5

    2. Grup: İsrail-Slovakya: 1-1

    Çekya-İskoçya: 1-2

    C Ligi

    4. Grup: Kazakistan-Belarus: 1-2

    Arnavutluk-Litvanya: 0-1

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