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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi'nde gruplardaki son hafta 9 maçla bitti. İşte sonuçlar..
    • 28.09.2022 - 02:28
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    A Ligi 2. Grup'ta İsviçre, konuk ettiği Çekya'yı 2-1 yenerken İspanya ise deplasmanda Portekiz'i 1-0 yenerek grubu lider tamamladı ve finallere kaldı.

    Morata, İspanya'yı galibiyete taşıdı

    Grubun liderini belirleyecek dev maçta ilk 45 dakika golsüz sona erdi.

    Braga'daki mücadelede eşitliği bozan taraf İspanya oldu.

    Maçın 88. dakikasında Alvaro Morata'nın golü İspanya'yı galibiyete taşıdı.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #1

    Bu sonucun ardından Luis Enrique yönetimindeki İspanya, 6 maçta 11 puan toplayarak Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

    Cristiano Ronaldo ve arkadaşları ise 10 puanla grubu ikinci sırada noktaladı.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #2

    İsviçre, Çekya'yı Freuler ve Embolo ile geçti

    Grubun diğer maçında İsviçre, Çekya'yı 29' Remo Freuler ve 30' Breel Embolo'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

    B Ligi'ne düşen Çekya'nın tek sayısını 45' Patrik Schick kaydederken, 61'de Tomas Soucek ile penaltıdan yararlanamadı.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #3

    Finallere yükselenler

    AA'nın haberine göre; gruplardaki karşılaşmaların ardından A Ligi'nde gruplarını lider bitiren Hırvatistan, İspanya, İtalya ve Hollanda; UEFA Uluslar Ligi finallerine yükselirken A Ligi gruplarında son sırada yer alan Avusturya, Çekya, İngiltere ve Galler ise B Ligi'ne düştü.

    Final maçları 14-15 Haziran'da

    Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 14-15 Haziran'da final ise 18 Haziran'da oynanacak.

    Organizasyonda 2018-19 sezonunda Portekiz, 2020-21 sezonunda ise Fransa şampiyon olmuştu.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    2. Grup:

    İsviçre-Çekya: 2-1

    Portekiz-İspanya: 0-1

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #4

    B Ligi

    1. Grup:

    Ukrayna-İskoçya: 0-0

    İrlanda Cumhuriyeti-Ermenistan: 3-2

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #5

    2. Grup:

    Arnavutluk-İzlanda: 1-1

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #6

    4 .Grup:

    İsveç-Slovenya: 1-1

    Norveç-Sırbistan: 0-2

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #7

    C Ligi

    2. Grup:

    Yunanistan-Kuzey İrlanda: 3-1

    Kosova-Kıbrıs Rum Kesimi: 5-1

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #8


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