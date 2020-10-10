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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 7 maçla başladı.
    • AA
    • 10.10.2020 - 23:54
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    UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

    Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında İspanya, İsviçre'yi 14. dakikada Mikel Oyarzabal'ın attığı golle 1-0 yendi.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #1

    ALMANYA, UKRAYNA'YI EVİNDE YENDİ

    Grubun diğer karşılaşmasında ise Almanya, Ukrayna önünde 20. dakikada Matthias Ginter ve 49. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle 2-1 galip geldi.

    Ukrayna'nın tek golünü 77. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi kaydetti.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #2

    UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi:

    4. Grup: Ukrayna-Almanya: 1-2

    İspanya-İsviçre: 1-0

    C Ligi:

    1. Grup: Lüksemburg-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0

    Karadağ-Azerbaycan: 2-0

    D Ligi:

    1. Grup: Faroe Adaları-Letonya: 1-1

    Andorra-Malta: 0-0

    2. Grup: Liechtenstein-Cebelitarık: 0-1

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